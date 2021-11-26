«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Сергея Гимаева на матч КХЛ в Новосибирске

Экс-хоккеист «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Сергей Гимаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 3.00.



«Обе команды сейчас на ходу. Сибиряки семь матчей подряд набирали очки, но в последней встрече оступились дома.



Что касается «Авангарда», то он выиграл в пяти последних встречах, не считая последнюю, где они уступили по буллитам «Адмиралу».



Уже была игра в этом сезоне между этими командами на поле омичей, где в упорной встрече выиграл «Авангард» 4:3.



Думаю, что в этой встрече не будет много заброшенных шайб, потому что обе команды сейчас здорово играют в обороне, здорово выглядят вратари. Омичи сейчас выглядят чуть сильнее, поэтому в этой встрече с минимальным счётом победит «Авангард», так как команда выглядит чуть мощнее в последних встречах», — сказал Гимаев.

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