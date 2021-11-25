«Сибирь» — «Авангард». Боб Хартли реабилитируется за поражение от аутсайдера КХЛ

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.34, а успех «Сибири» оценён экспертами в 2.61.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 26 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Авангард» Омск (26.11.2021)

Последний месяц осени приближается к концу, не за горами второй этап Еврохоккейтура. Но пока продолжается регулярный чемпионат. На 26 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Сибири» и «Авангарда», которое пройдёт в Новосибирске.

«Сибирь» умудрилась забраться на шестую позицию Восточной конференции, набрав 34 балла за 32 игры. Отставание от лидирующего «Металлурга» приличное, составляет 17 пунктов. Это всё понятно. Зато отрыв от идущего девятым «Амура» составляет приятные пять очков. Так и до выхода в плей-офф недалеко.



Форма у сибиряков сейчас действительно шикарная. За последний месяц успели провести 13 встреч, в которых одержали 10 побед. Причём семь из них — в основное время. В последних пяти матчах было тяжело, уступили «Трактору» (2:3 Б) и недавно «Сочи» (1:2). А две из трёх побед добыли лишь по буллитам.



Забивает команда из Новосибирска не так много, зато в последнее время регулярно. Лучшим по голам сейчас является Александр Шаров с девятью заброшенными шайбами за 31 матч. Лучшим бомбардиром стал Ник Шор с 17 баллами по системе «гол+пас» за 32 встречи.

«Авангард» идёт пятым в конференции, но отрыв от сибиряков составляет шесть очков, да и задачи решает клуб принципиально иные. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ пытался угнаться за «Ак Барсом» и дал жару в Кубке Гагарина, теперь отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 11 пунктов. Впрочем, впереди ещё много времени.



Накануне омичи прервали пятиматчевую серию побед, среди которых даже затесался успех в битве с лидером конференции — «Металлургом» (4:2). Однако оступиться пришлось на скромном «Адмирале», который замыкает сводную таблицу лиги. В оправдание можно сказать, что играли во Владивостоке, а уступили лишь по буллитам, открыв при этом счёт.

Лучшим снайпером «ястребов» сейчас числится Петер Цегларик, который в последней встрече забил в большинстве и реализовал буллит. Всего имеет в своём активе 12 шайб за 26 игр. Лучший бомбардир — Корбан Найт, набравший 32 балла по системе «гол+пас». Причём за 32 встречи. То есть следует гроссмейстерскому ритму: балл за игру.



Теперь «Авангард» едет к «Сибири». Соперники идут рядом в зоне плей-офф, хотя решают совсем разные задачи. При этом на выезде омичи добились трёх побед в последних пяти очных встречах, и лишь раз команды умудрились забросить больше четырёх шайб на двоих. Не сильно любят обмениваться голами в очных противостояниях.



Даже если рассматривать последние пять очных встреч, где подопечные Боба Хартли выиграли пять раз, тотал лишь однажды перевалил за четыре шайбы. При этом они забросили уже 89 шайб против 61 у соперника в КХЛ. Хотя по части защиты чуть лучше «Сибирь» с 67 пропущенными против 71 у омичей. Как видно, лучше в нападении себя чувствуют «ястребы».

С одной стороны, можно было бы поставить на победу «Авангарда» в основное время, но с другой — омичи играют третий раз кряду на выезде, а перелёты отнимают силы. Так что надёжнее взять итоговую победу гостей за 1.83. С учётом удачной серии в очных встречах на льду соперника это вполне адекватная ставка. А вот с тоталом всё куда сложнее.



Соперники на двоих частенько любят забрасывать по четыре шайбы за матч, но больше пока что получилось лишь раз, если брать пять прошлых случаев. Так что лучше смотрится комбинированная ставка «Х2 + тотал больше 2.5 шайбы» за 1.74. С учётом всех факторов она вполне может пройти. Без очков гости остаться не должны.

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 ноября 2021 года

«Авангард» проводит последние пять встреч лучше соперника, но в календаре это третий выезд подряд. Сил закончить всё до овертайма может и не хватить. Однако по статистике личных встреч омский клуб идёт фаворитом. Думаем, хотя бы три шайбы на двоих соперники наскребут, а гости без очков не останутся.



Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.74.