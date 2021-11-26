«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.84.



«Оба будущих соперника достаточно неожиданно проиграли свои предыдущие матчи. Конечно, объяснение можно найти всему и всегда, но факты – вещь упрямая. «Авангард» хоть увёз очко из Владивостока, а вот «Сибирь» так ничего не смогла поиметь с ХК «Сочи», причём дома. У «ястребов» накрылась медным тазом пятиматчевая победная серия. У новосибирцев ничего не накрывалось, но осадочек всё равно остался.



Получается, что на отчётный матч обе команды выйдут, мягко говоря, не с лучшим настроением. Кто из них при этом будет считать себя более обиженным судьбой и судьями, узнаем по итоговому результату. Пока же можно констатировать, что в последнее время «Сибирь» вообще разучилась играть с «Авангардом». Потому что уступила «ястребам» в шести последних междусобойчиках, два из которых прошли в Новосибирске. Правды ради нельзя забывать, что оба этих матча пришлись на прошлый сезон, когда «Авангард» взял Кубок Гагарина, а «Сибирь» весь сезон штормило не по-детски. А так, в принципе, сибиряки в целом нормально играли с «ястребами» у себя дома, но совсем плохо – в гостях.



Поэтому вы сами прикидывайте, у кого в предстоящем матче спортивной злости будет больше. Мне же пока отчётливо видно, что обе команды предпочитают искать спортивное счастье не столько у чужих ворот, сколько у своих. Это означает, что мы вряд ли увидим водопад из заброшенных шайб, хорошо если на двоих штуки четыре забьют. Что же касается победителя, то таковым мне видится «Авангард», у которого хоть и хватает игровых проблем, но в данный момент он лучше сконфигурирован. Поэтому я ставлю на «ястребов», а вот когда и как – честно, не знаю», — сказал Лебедев.

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