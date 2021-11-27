«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Павлюченко на матч 14-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.75.



«Канониры» после первых туров шли на последней строчке, однако затем заметно добавили и добрались уже до пятёрки сильнейших с 20 баллами, пусть и забито лишь 13 мячей. Череда успешных игр прервалась в прошлый уик-энд, когда лондонцев уничтожил «Ливерпуль» (0:4).



На мой взгляд, игру с ливерпульцами брать во внимание не стоит, там уровень противника совершенно иной. В других матчах лондонский коллектив демонстрировал классный футбол, так что и сегодня в него поверю.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

«Сороки» готовятся к кардинальной закупке в зимнее трансферное окно, но пока что результатами не поражают. Они идут только на 20-м месте, заработав шесть очков. В последних матчах смогли отобрать очки у «Брайтона» (1:1) и «Брентфорда» (3:3), однако ни одной победы до сих пор нет.



По моему мнению, гости могут упереться и дать бой сегодня более именитому противнику, однако всё равно пополнить копилку не получится. Соперник в лучшей форме и вряд ли на своём поле не заберёт победу», — считает Павлюченко.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка на матч «Челси» — «МЮ» с коэффициентом 2.60.

Чего ждать от матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон»?