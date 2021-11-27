«Вильярреал» — «Барселона»: ставка Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» – «Барселона».

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.60.

«Очень любопытная встреча на «Эстадио де ла Керамика». «Вильярреал», который никак не может выбраться из нижней части таблицы, всё где-то в серединке барахтается команда Унаи Эмери, будет принимать «Барселону».



«Вильярреал» проиграл «МЮ» в Лиге чемпионов, хотя смотрелся куда интереснее, но огромное количество моментов не реализовал. «Барселона» в первом матче при Хави в Лиге чемпионов в целом неплохо смотрелась против «Бенфики», но в итоге чудом устояла, когда в конце мог забить Сеферович.

Прогноз Александра Мостового на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Матч с яркой, интересной афишей. С другой стороны, проблем у команд предостаточно. «Барселона» при Хави забила один мяч в двух матчах. Кто у неё будет забивать, как забивать, пока остаётся большой загадкой. «Вильярреал» тоже не блещет: проиграли «Валенсии», еле-еле справились с «Хетафе» (1:0), была ничья с «Сельтой», сейчас два мяча пропустили от «Манчестер Юнайтед» дома.



Думаю, матч вряд ли получится результативным. Кто будет забивать? Мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за 1.60».

Прогноз Александра Вишневского на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Аталанта».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».