«Уфа» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на встречу 16-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Уфа» — «Спартак».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.



«Уфа» — «Спартак». Сразу хочется поздравить «Спартак» с заслуженной победой над «Наполи». Очень хорошая была игра.



В команде сейчас есть 11 футболистов стартового состава, и на замену выходить практически некому, разве что Ларссону, а он пока никак не наберёт свои кондиции, форму и желание. А так обойма ограничена. Два матча в неделю проводить крайне сложно, но «Спартак» выдержал — и это хорошо.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Уфа» — «Спартак».

С другой стороны, матч в Уфе получится очень тяжёлым: холодная погода, искусственное поле. Хоть и времени много пройдёт с последнего матча с «Наполи», но всегда очень сложно переключаться с такого сильного соперника на игру в Уфе на не очень хорошем стадионе.



В последнее время «Уфа» прибавила. Это уже не та закрытая команда, которая только обороняется. Она немного перестраивается, подвижки всё же есть, но низовых матчей всё равно много. Команда всё ещё играет на оборону, то есть не перестроилась до конца. Владение мячом тут будет поровну, так как у «Спартака» не будет больших сил доминировать. Также под вопросом ещё и участие Игнатова и Мозеса. На поле вообще тогда будет некому выходить.



Думаю, что игра будет тяжёлая, с небольшим количеством голов. После победы в Лиге Европы «Спартаку» всегда сложно выдать серию побед. Команда, как правило, проваливает матч в чемпионате России. Выводы будут сделаны. «Спартак» будет играть на победу, а выиграет или нет — сказать сложно.



Единственное, в чём уверен, так это в том, что голов будет мало. Матч может закончиться со счётом 0:0 или 1:0 в чью-то пользу. Я всё же перестрахуюсь и дам прогноз на матч — тотал меньше 2.5 мяча. Всем приятного просмотра и болельщиков «Спартака» — с победой», — сказал Мор.

Прогноз Александра Мостового на матч «Уфа» — «Спартак».

Прогноз Романа Нагучева на матч «Уфа» — «Спартак».

Прогноз на матч «Уфа» — «Спартак» с коэффициентом 2.12.