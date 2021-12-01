«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.41.



«Дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном» всегда получаются насыщенными, богатыми на события. «Ириски» уступают в статусе землякам. Чем дальше, тем очевиднее это становится.



Но в этих матчах он старается показать своё лицо, вспомнить традиции, славные эпизоды жизни. Однако прямо сейчас мне кажется, что у «Эвертона» нет никаких шансов против «Ливерпуля».



«Ириски» не забивают на протяжении уже трёх матчей. Они давно не выигрывали — с сентября. «Ливерпуль» — это команда, которая по движению и качеству футбола превосходит «Эвертон».



Поэтому у «ирисок» нет ни одного шанса даже на забитый мяч, не говоря уже об очках. Думаю, что «Ливерпуль» победит, а «Эвертон» не забьёт. Можно смело ставить на эти события», — сказал Казаков.

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