«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Эвертон» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.41.
«Дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном» всегда получаются насыщенными, богатыми на события. «Ириски» уступают в статусе землякам. Чем дальше, тем очевиднее это становится.
Но в этих матчах он старается показать своё лицо, вспомнить традиции, славные эпизоды жизни. Однако прямо сейчас мне кажется, что у «Эвертона» нет никаких шансов против «Ливерпуля».
«Ириски» не забивают на протяжении уже трёх матчей. Они давно не выигрывали — с сентября. «Ливерпуль» — это команда, которая по движению и качеству футбола превосходит «Эвертон».
Поэтому у «ирисок» нет ни одного шанса даже на забитый мяч, не говоря уже об очках. Думаю, что «Ливерпуль» победит, а «Эвертон» не забьёт. Можно смело ставить на эти события», — сказал Казаков.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Дженоа» — «Милан».
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