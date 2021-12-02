«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: ТМ 3 за 1.67.



«Сегодня говорим о матче «МЮ» — «Арсенал». Сразу скажу, что матч вряд ли будет результативным, хотя бы потому, что в последних пяти очных матчах больше двух голов не забивалось. Просто и те и другие в играх с себе подобными предпочитают не раскрываться, а рассчитывать на контрвыпад.



«МЮ» в первой и последней игре при Каррике сыграл с тремя центральными полузащитниками, максимально стараясь насытить центр поля. Благодаря этому была попытка снизить давление на защитную линию. Не играл Роналду. В предстоящем матче, как я понимаю, его снова не будет в старте. После ухода Сульшера принято решение сделать ставку на командную игру, а Роналду будет призван выходить на замену и решать исход встречи.



«Арсенал» в играх с большими командами особо открыто не действует. Этот подбор игроков, в чём мы уже не раз убеждались, лучше действует при контратакующем стиле. Кажется, что здесь мы много опасных моментов и много голов не увидим. Я бы выбрал вариант ТМ (3) за 1.67. Судя по коэффициентам, букмекеры считают, что матч получится результативным.



Также здесь вероятность ничьей выше среднестатистической. Если дают коэффициент выше 3.50, то почему бы этим не воспользоваться.



Ну и пара статистических ставок. В первом тайме «Арсенал» будет чаще выходить на ударные позиции. Я бы воспользовался коэффициентом 3.40 на то, что «Арсенал» в первом тайме нанесёт больше ударов, чем «МЮ» Исходя из того, что мы видели в матче с «Челси», то «МЮ» будет действовать в том же стиле.



Я бы ещё поставил на то, что игроки «МЮ» совершат больше отборов за матч, чем игроки «Арсенала». Здесь коэффициент в районе 2.30. Получается, что во всех четырёх предложенных вариантах я не соглашаюсь с букмекерами. По всем предложенным рынкам букмекеры видят обратную картину. Посмотрим, кто окажется прав», — сказал Петросьян.

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