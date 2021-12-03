СКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Йокерит».
Ставка: победа СКА в матче за 1.64.
«Нахождение финского клуба на вершине Западной конференции вызывает лично у меня почти такое же отвращение, как и нахождение там питерского СКА. Поэтому я с радостью воспринимаю статистику, согласно которой данные соперники в последнее время задорно лупцуют друг друга на глазах собственных зрителей, а в гостях вдруг становятся такими скромниками.
Тем более что питерский клуб сейчас на подъёме. Это, конечно, не шаги по вертикальной стене, как, скажем, у «Северстали». Скорее, это горизонтальный полёт с небольшим набором высоты, но всё-таки это лучше, чем серия из шести поражений подряд, по итогам которой в Питере, на удивление, никого не выгнали с работы, бросив в спину чемодан с вещами.
В общем, СКА, играя с лидером, будет упираться вдвойне, а по индивидуальному классу исполнителей он, конечно, прилично превосходит «джокеров», хоть там и собраны все сливки финского хоккея, не нужного НХЛ. Поэтому, как и в двух остальных матчах игрового дня, я рискну поставить на победу хозяев, не уточняя, каким макаром и в какое время она будет достигнута. Пусть красно-синие хоть травят «джокеров» в перерыве, но два очка добывают. А то смотреть на иностранный клуб во главе той конференции, где есть ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Локомотив», нарушает моё чувство прекрасного», — сказал Лебедев.
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