«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТМ 3.5 за 2.05.



«Матч, который точно заслуживает особого внимания. «Крылья Советов» все называют открытием сезона. ЦСКА в последнее время жёстко критикуют, причём это касается и клуба (историю с фанатами ещё долго не забудут), и команды, которая в четырёх последних турах набрала всего 1 очко и забила лишь 1 мяч. При этом не так давно соперники играли в Москве. «Крылья Советов» контролировали ход встречи в первом тайме, повели, но не реализовали ряд моментов и во втором тайме поплатились — пропустили трижды.

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Я думаю, что Самара, конечно, жаждет реванша. ЦСКА же точно не в лучшем настроении после поражения от «Зенита». Да и ситуация с фанатами вряд ли добавила положительных эмоций. У армейцев есть явные проблемы с созиданием, да и с завершением атак. Не жду, что они много забьют в Самаре — максимум 1 мяч. При этом сами «Крылья Советов» способны забить тоже. Не повезло им в играх с «Уралом» и «Нижним Новгородом», но с ЦСКА по характеру будет другая игра.



У меня есть ощущение, что обе команды не полезут на рожон, особенно ЦСКА, неудачно играющий в последних турах. Поставлю на то, что «Крылья» не проиграют при тотале меньше 3.5 мяча. Мне видится, что Самара сейчас по игре сильнее и не должна второй раз за короткий срок проигрывать такому ЦСКА», — сказал Титов.

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