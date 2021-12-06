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«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
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Известный спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» – «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.21.

«Здесь стоит обратить внимание на огромное количество проблем с футболистами «Эвертона». Непонятно, будет ли играть Мина. Точно не сыграют Рондон, Калверт-Льюин, Гомеш, Дэвис – все ключевые игроки команды Рафы Бенитеса. А он и так плывёт, никто не удивился мощному поражению от «Ливерпуля».

Есть удивительная статистика, по которой «Арсенал» не выигрывает на «Гудисоне» с 2017-го. Но сейчас команды находятся в разных формах и статусах.

Обратим внимание на то, что «Эвертон» плох. «Арсенал» чувствует себя совсем по-другому. Да, есть поражение от «Ливерпуля» и свежее от «Манчестер Юнайтед».

Но в любом случае «Арсенал» показывает классные игры, в отличие от «Эвертона», который не может победить уже восемь матчей подряд».

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