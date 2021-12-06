«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на московское дерби в КХЛ

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: «Динамо» не проиграет в основное время за 1.56.

«Снова московское дерби, и в этом матче как никогда сложно предсказать результат. Обе команды вверху турнирной таблицы Западной конференции и показывают качественный хоккей, а «Динамо» — ещё и зрелищный и результативный.



Если нужно было бы обязательно выбрать победителя в основное время, то я бы поставил на хозяев. Мне «Динамо» симпатично, с начала сезона и сейчас команда в порядке, но армейцы уже тоже нашли свою игру и в важных матчах демонстрируют игру хорошего качества, как в последние сезоны, поэтому тут уверенно говорить о победе какой-то команды в основное время не стоит. У ЦСКА чуть больше отдыха было перед этим матчем, но это дерби и «Динамо» играет на своём льду, поэтому не думаю, что этот фактор повлияет на результат.



Букмекеры дают почти равные шансы, совсем немного в пользу «Динамо». Уверен, будет борьба, никто точно не сможет выиграть крупно, а возможно, будет и ничья.



Беру ставку, что «Динамо» не проиграет, захвачу два результата из трёх. Овертайм совсем не исключён, а ЦСКА в овертаймах хочет выигрывать, снимая вратаря на четвёртого полевого игрока. Фёдоров — молодец, мне такой подход нравится, может быть, и в этом матче мы такое увидим».

Прогноз Дарьи Мироновой на матч «Металлург» — «Спартак».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Сибирь».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Северсталь» — «Витязь».