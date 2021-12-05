«Динамо» — ЦСКА. Сергею Фёдорову пока рано в лидеры Западной конференции

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.51, а успех ЦСКА оценён экспертами в 2.73.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 6 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА Москва (06.12.2021)

Зима пришла. На 6 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы 10 встреч. Выбор богатый. Отдельное внимание стоит уделить московскому дерби между «Динамо» и ЦСКА, которое пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Динамо» идёт среди лидеров Западной конференции, набрав 50 баллов за 36 игр. У «Йокерита» и ЦСКА в активе столько же очков, проигрывают лишь по дополнительным параметрам. Бело-голубые последние пять встреч провели на твёрдую четвёрку с плюсом. Случилось лишь одно поражение в противостоянии со «Спартаком» (1:4).



Зато после одержали три победы. Сперва дома одолели «Ак Барс» (4:1), а на выезде переиграли «Барыс» (4:2). Плюс на днях всухую разгромили «Салават Юлаев» (4:0). Неплохо. Хотя самый запоминающийся матч был до это с «Трактором» (7:6 ОТ). За второй и третий период команды забросили девять шайб! Впрочем, это уже история.



Сейчас на пути встал сосед — ЦСКА. Ещё в начале октября мало кто мог предвидеть, что армейцы будут претендовать на лидерство в конференции. Плотность в топ-3 максимальная, одна победа может вывести любую команду на первое место. При этом подопечные Сергея Фёдорова за последние пять встреч проиграли лишь на выезде «Северстали» (0:3).

Следом насолили «Йокериту» (3:2 ОТ) и одолели рижское «Динамо» (3:2). В обоих случаях — на выезде. Впрочем, дома тоже выглядят хорошо, накануне с «Металлургом» устроили голевое шоу (6:4). Хотя до начала третьего периода счёт был равный, 2:2. Накануне переиграли «Локомотив» в овертайме, сняв вратаря (1:0 ОТ).



Как и «Динамо», армейцы имеют отличную статистику в последнее время. По сравнению со своей октябрьской версией, выглядят грозно. А тут ещё и сам матч будет принципиальным. Два очка нужны обоим. ЦСКА, кстати, на выезде выиграл три и пяти последних очных встреч. Хотя одна из них закончилась за пределами основного времени.

Любопытно, что в очных противостояниях соперники часто забрасывают друг другу. Только лишь раз на двоих оформили меньше пяти шайб за последние пять случаев. Да и в целом в нынешнем сезоне играют результативно. Особенно «Динамо». За 36 игр бело-голубые нащёлкали 125 голов, 60 из которых — дома. Почтительно.



Конечно, ЦСКА находится в топ-5 КХЛ по игре в обороне. Пропустил всего 75 раз за те же 36 игр. Однако Вадим Шипачёв и компания своё дело знают. Даже при отсутствии четырёх игроков основы бело-голубые выглядят очень внушительно. Плюс на своём льду выиграли все пять последних матчей в нынешнем сезоне.



Так что мы бы всё-таки попробовали взять комбинированную ставку «1Х + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.08. Статистика личных встреч не против. Обе команды настроены серьёзно, но в нападении лучше играют бело-голубые. Пробуем ставить на них. Вряд ли матч получится лёгким для обеих сторон, хотя до овертайма добраться хозяева могут.

«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 декабря 2021 года

ЦСКА показывает фантастические результаты, как «Динамо». Выделить явного фаворита сложно. В личных встречах перевеса также не наблюдается. По совокупности факторов своего льда и хорошей игры в нападении предпочтительнее смотрятся бело-голубые. Однако игра важная. Скорее всего, всё решится за пределами основного времени. Хотя, думается, хозяева как минимум не проиграют по итогу трёх периодов.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.08.