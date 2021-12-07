«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура группового этапа ЛЧ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 3.55.

«Милан» потерял сразу девятерых футболистов перед этой игрой из-за различных повреждений. Команда переиграла мадридский «Атлетико» с минимальным счётом и поднялась на третье место, сохранив приличные шансы на еврокубковую весну. К тому же команда лидирует в Серии А.



«Ливерпуль» выиграл пять матчей кряду, что позволило забраться на второе место в АПЛ, имея меньше всех поражений в лиге — всего одна неудача. Кроме того, коллектив с комфортным отрывом захватил лидерство в квартете Лиги чемпионов и гарантировал себе плей-офф благодаря победам над «Атлетико» и «Порту» (2:0).



По моему мнению, «россонери» сегодня не смогут вырвать очки, хотя будут бороться до последнего. Итальянцы в хорошем расположении духа готовы свернуть горы, однако трудно предсказать, пойдёт ли у них игра сегодня.



Не стоит забывать про великолепную серию побед гостей, так что верю в её продолжение. Ливерпульцы в нынешнем сезоне рвут всех подряд, именно за счёт стабильности они сегодня могут взять три очка».

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