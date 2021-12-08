«Бенфика» — «Динамо» Киев: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Динамо» Киев.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.98.

«Бенфика» примет дома «Динамо» Киев в шестом туре группового раунда ЛЧ. Для гостей этот матч уже ничего не решает. А вот португальцы ещё могут побороться даже за второе место в их квартете.



«Бенфика» в этом матче будет очень мотивированной. Её отставание от «Барселоны» со второй строчки составляет всего два балла. Хорошо провели португальцы этот розыгрыш, даже несмотря на два ожидаемых поражения от «Баварии».



Увеличивает шансы «Бенфики» на продолжение еврокубковой компании и соперник каталонцев в этом туре. Им предстоит отобрать очки у мюнхенцев, которые вряд ли сыграют вполсилы. Однако самим «орлам» ещё нужно обыгрывать киевлян. А «Динамо» всё-таки непростой соперник.



Тем не менее, «Бенфика» сейчас более мастеровитая, чем «Динамо». Скорее всего, португальцы побегут вперёд, как в последний раз. У клуба непонятная ситуация с тренером. Проблемы у «Бенфики» были. Так что мотивации у неё будет ещё больше.



Мне даже немного жаль «Динамо», которое и так уже идёт последним в группе без шансов на выход. А сейчас оно ещё и попадает на обозлённую «Бенфику».



Надеюсь, что мой прогноз не оправдается, конечно. Но тут всё-таки логично поставить на успех португальской команды с форой (-1.5) мяча», — считает Калиниченко.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Бавария» — «Барселона».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Барселона».