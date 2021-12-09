«Легия» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых выйти в плей-офф Лиги Европы

9 декабря в Польше пройдёт матч 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».
Победа гарантирует «Спартаку» выход в плей-офф Лиги Европы.
Букмекеры отдают предпочтение красно-белым: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.48. Это около 40% вероятности. Успех поляков оценён в 3.06 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.68 (28%).
Аналитики сомневаются, что матч «Легия» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на пенальти — за 2.75.
Прогноз Александра Мостового на матч «Легия» — «Спартак».
Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».
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