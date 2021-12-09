«Легия» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Легия» — «Спартак».
Ставка: ничья или победа «Спартака» в один мяч за 2.38.
«Легия» начинала в Лиге чемпионов, как и соперник, но уступила на стадии квалификации Загребу. В чемпионате Польши армейцы после 15 туров занимают место в зоне вылета, чего от столичной команды никто не ожидал.
На счету клуба всего четыре победы и ни одного мирного матча. В пяти последних турах армейцы выиграли только у «Ягеллонии», при этом в четырёх турах потерпели поражения. В Лиге Европы команда на последнем месте, при этом умудрилась добыть две победы.
«Спартак» не без приключений выиграл последний матч, на что я надеялся и давал прогноз, но неприятный осадок от выступлений моего родного клуба остался. В группе ЛЕ красно-белые на втором месте, но плотность команд в квартете чрезвычайно высока, все имеют неплохой шанс пройти в плей-офф.
Я считаю, что все матчи группы принесут серьёзную борьбу за место в следующем этапе. Ситуация в группе неоднозначная, как и игра «народной команды», но всё-таки верю в российский клуб и жду минимального успеха москвичей или ничью.
Предлагаю комбинированную ставку в пользу «Спартака» за неплохой коэффициент. Моя ставка – ничья или победа «Спартака» в один мяч».
Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Легия» — «Спартак».
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