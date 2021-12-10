«Северсталь» — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Авангард».

Ставка: победа «Северстали» за 2.88.

«Оба соперника проиграли свои предыдущие матчи. Но если «Авангард» уехал несолоно хлебавши из Ярославля, то «Северсталь» одно очко в домашнем матче с лидером своей конференции всё-таки зацепила. Это можно считать отрадным фактом, но общая картина свидетельствует о том, что динамика набора очков череповчанами в последнее время снизилась, причём заметно. Вроде и играют северяне ничуть не хуже, чем прежде. Вроде и характер никуда не делся, и организация игры на высоте, особенно в обороне, но… То осечка с «Амуром», то теперь лишь одно очко от «Йокерита» — и вот уже взлёт превращается в череду побед и поражений.



Другое дело, что у «Авангарда» дела не лучше. Пока «ястребы» выглядят таким образом, что с командами из второго-третьего эшелонов в целом справляются (и то, если соперник не слишком мотивирован), а вот с ровней совсем беда. И предыдущий матч в Ярославле это версию подтверждает лучшим образом.



По статистике личных встреч у экс-омичей более чем двойное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Что, конечно, добавляет им оптимизма, но отнюдь не делает фаворитами предстоящего матча. Смело можно предположить, что матч этот будет сурово низовым, борьбы будет с избытком, а вот заброшенных шайб, наоборот. И в итоге мне всё же кажется, что «Северсталь» гостей передавит, одержав минимальную по преимуществу в счёте победу, но всё же в основное время».

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