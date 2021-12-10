«Дженоа» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» – «Сампдория».

Ставка: ничья за 3.10.

«Фонарное дерби» нас ждёт в этом туре Серии А — «Дженоа» сыграет с «Сампдорией». Мне, конечно, сейчас интересно наблюдать за играми красно-синих. Всё-таки их вытаскивать со дна таблицы пришёл Андрей Шевченко. Однако пока что дела у его подопечных идут не лучшим образом.



«Дженоа» всё ещё идёт в числе аутсайдеров лиги. Более того, клуб опустился на одну строчку ниже и теперь идёт на 19-й позиции. Его отставание от нескольких команд выше всё ещё минимально. Так что я верю, что скоро «грифоны» поднимутся выше.



Тем более что игры у них в последнее время были не из лёгких. Собственно, все три проигрыша в пяти турах были у «Дженоа» от топ-клубов — «Ромы» (0:2), «Милана» (0:3) и «Ювентуса» (0:2). Такие поражения, да ещё и без забитых голов. Впрочем, хочется увидеть подопечных Шевченко в матче с более равным противником. И в этом туре нам такая возможность представится.



«Сампдория», конечно, в зоне вылета не идёт. Но, думаю, она тоже не совсем довольна своим положением. Пока клуб стоит на 15-м месте, отставая от команд из середины чемпионата на пять очков.



В этом матче я не был бы так уверен в успехе вышестоящей «Сампдории». «Дженоа» пару раз недавно сыграл вничью с другими соперниками из середины таблицы. Возможно, очки клуб наберёт и в этот раз.



Я считаю, что «грифоны» должны разозлиться после нескольких поражений и из-за расположения в зоне вылета. Жду, что они, как минимум не проиграют. Но поставить всё-таки предложу на ничью».

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