Россия — Канада: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Первого канала

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евротура Россия — Канада.

Ставка: победа России за 2.10.

«На Кубке Карьяла мы провели эксперимент — выступили молодёжным составом и заняли третье место, проиграв шведам, проиграв финнам и выиграв у чехов. Но сейчас ситуация другая — новый тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым, приглашены в основном опытные хоккеисты во главе с Вадимом Шипачевым, главным бомбардиром КХЛ. Есть хоккеисты, вернувшиеся из НХЛ (Гусев, Семенов), есть стимул побороться и за приз, выиграть его в преддверии Олимпийских игр.

Что касается сборной Канады, то её возглавляет сейчас Клод Жюльен, это тренер, который на молодёжном ЧМ взял бронзовые медали с Канадой. Сейчас он готовит команду к Олимпийским играм, но эта сборная — сборная клубов, есть там люди, представляющие и европейские лиги — хоккеисты из “Автомобилиста”, из “Ак Барса”, из немецкого “Кельна”. Вот такая команда, вроде бы не самая сильная по канадским меркам, но, с другой стороны, Канада — это в любом случае уровень. Тем не менее, для меня прогноз очевиден — это победа сборной России".

Сможет ли сборная России справиться с Канадой?

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Канада.