«Салернитана» — «Интер»: прогноз Павла Занозина на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 18-го тура Серии А «Салернитана» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» всухую за 1.91.



«Салернитана» — последняя команда Серии А, а «Интер» — первая. Встречаются два полюса, понятно, что здесь очевидный фаворит «Интер». Если выбирать из всех ставок на «Интер», то самая интересная – забьёт только «Интер».



Объясню почему. «Салернитана» вообще довольно редко забивает, а «Интер» достаточно редко пропускает. Например, в последнем туре миланцы разгромили «Кальяри» 4:0, что вполне укладывается в ту канву, которую мы на этот матч тоже собираемся выбрать. Думаю, что «Салернитане» очень сложно будет с «Интером», так что предлагаю ставку на сухую победу «Интера». Коэффициент почти двойка, по-моему, отличный вариант».