«Аталанта» – «Рома»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» – «Рома».
Ставка: обе забьют + тотал больше за 1.81.
«Аталанта» сумела быстро оправиться после вылета из Лиги чемпионов. Очень тяжелую победу удалось одержать над «Вероной» в гостях. Этот выезд мало кому доставляет положительных эмоций. И теперь «Аталанта» на третьем месте и всего в трёх очках от лидирующего «Милана». Команда Гасперини будет бороться за чемпионство.
«Рома» сейчас на шестом месте. Последний матч тоже выиграла — дома у «Специи» (2:0). Но римляне не бойцы, на мой взгляд, в этом сезоне. Откровенно неудачно они играют с лидерами. В трёх играх дома с «Интером», «Миланом» и «Наполи» взяли одно очко, забив один мяч.
Но здесь я поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». «Аталанта» сейчас очень безалаберно играет в обороне, многое позволяет соперникам. Это было видно по игре с «Вильярреалом», с тем же «Миланом», «Лацио», «Янг Бойз», даже «Специей». Пропустить могут запросто. Но и атака столько создаёт, что этой «Роме» должны забить несколько мячей. Почти всегда матчи «Аталанты» получаются голевыми. Уверен в ставке на 8 из 10».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Болонья» — «Ювентус».
Чего ждать от матча «Милан» — «Наполи»?
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