Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Спартак»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Спартак»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (+2.5) за 1.42.

«Это первый матч для команд после небольшой паузы, связанной с Кубком Первого канала. У них было время перезагрузиться, отдохнуть и снова продолжить борьбу в регулярном чемпионате. «Спартак» до перерыва показывал хорошие результаты, одержал три победы подряд — были переиграны «Металлург», «Йокерит» и «Автомобилист», а это очень серьёзные соперники. Сейчас была пауза, и неизвестно, как она повлияет на команду.

СКА превосходит соперника в классе, но сейчас я не буду ставить на победу армейцев, так как некоторые игроки — например, Никита Гусев, Мэт Робинсон, Йоонас Кемпайнен, Лео Комаров — уезжали в расположение национальных сборных и участвовали в этапе Евротура. Не факт, что в первом матче СКА покажет свой лучший хоккей. Даже если СКА и выиграет в этом матче, то с минимальным счётом. «Спартак» окажет серьёзное сопротивление и крупно не проиграет», — сказал Вуйтек.

Прогноз на матч «Металлург» — «Северсталь».

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс».

Прогноз на матч «Йокерит» — ЦСКА.

СКА — «Спартак». Валерий Брагин поможет забыть Кубок Первого канала СКА — «Спартак». Валерий Брагин поможет забыть Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021