СКА — «Спартак»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» с форой (+2.5) за 1.42.



«Это первый матч для команд после небольшой паузы, связанной с Кубком Первого канала. У них было время перезагрузиться, отдохнуть и снова продолжить борьбу в регулярном чемпионате. «Спартак» до перерыва показывал хорошие результаты, одержал три победы подряд — были переиграны «Металлург», «Йокерит» и «Автомобилист», а это очень серьёзные соперники. Сейчас была пауза, и неизвестно, как она повлияет на команду.



СКА превосходит соперника в классе, но сейчас я не буду ставить на победу армейцев, так как некоторые игроки — например, Никита Гусев, Мэт Робинсон, Йоонас Кемпайнен, Лео Комаров — уезжали в расположение национальных сборных и участвовали в этапе Евротура. Не факт, что в первом матче СКА покажет свой лучший хоккей. Даже если СКА и выиграет в этом матче, то с минимальным счётом. «Спартак» окажет серьёзное сопротивление и крупно не проиграет», — сказал Вуйтек.

Прогноз на матч «Металлург» — «Северсталь».



Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс».



Прогноз на матч «Йокерит» — ЦСКА.