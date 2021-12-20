«Йокерит» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — ЦСКА.



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.47.



«В отличие от пары СКА – «Спартак», которой европауза даром не нужна, здесь она приходится весьма кстати, причём для обоих соперников. Потому что они явно сбавили ход, потерпев перед уходом на каникулы по два поражения подряд. В принципе, ничего страшного, но Западную конференцию теперь возглавляет московское «Динамо», а для ЦСКА это практически плевок в лицо.



В принципе, армейцы знают, как сгибать несгибаемых финских парней в бараний рог, и делают это достаточно часто – в этом сезоне, например, уже разок сделали, и тоже в Хельсинки. Другое дело, что все командование московского клуба стройными рядами отбывало на Кубок Первого канала, оставляя за себя боевых заместителей. Боевой зам – вещь хорошая и нужная, но это уже другой человек, со своими взглядами на жизнь и на хоккей, и в голову ему не влезешь. Во всем остальном плюсы и минусы «Йокерита» и ЦСКА вполне сопоставимы, включая игроков, задействованных в составе соответствующих сборных. Правда, скамейка у ЦСКА будет подлиннее, конечно, не такая, как у СКА, который запросто может играть в КХЛ тремя-четырьмя командами, но по сравнению с «джокерами» столичные армейцы живут гораздо богаче.



Однако посмею предположить, что в данном конкретном матче длинная скамейка москвичам не поможет, поскольку разница между основой и идущими вслед все-таки достаточно существенная. Армейцы точно не задействуют в Финляндии игроков, которые накануне проведут матч как раз со сборной Финляндии. Но главное все-таки — отсутствие главного тренера, причем достаточно длительное. Именно поэтому прогнозирую победу «джокеров», отнюдь не лёгкую и, скорее всего, даже мучительную, зато одержанную в основное время», — сказал Лебедев.

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