«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги 22 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.85.
Красные потеряли многих футболистов по различным причинам, но кадры у них великолепные и классных игроков хватит на несколько составов. Несколько дней назад коллектив разделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2) из-за ошибки и отпустил лидирующий «Манчестер Сити» на три очка.
«Лисы» оказались только на девятом месте в регулярном первенстве, а в последней игре разобрались с «Ньюкаслом», уничтожив его со счётом 4:0. Тем не менее результаты коллектива не слишком стабильны — они умудрились вылететь из группы Лиги Европы и весной сыграют только в Лиге конференций.
На мой взгляд, ливерпульцам в этой паре будет гораздо проще, так что я предлагаю заиграть их победу сегодня. Команда выступает на «Энфилде», а это всегда дополнительные силы, да и в нынешнем сезоне она выглядит стабильнее.
По моему мнению, «Лестер» на выезде в этом году не очень хорош. Коллектив, конечно, сильный и неуступчивый, однако сейчас в противниках более мастеровитая дружина Юргена Клоппа», — сказал Павлюченко.
Чего ждать от матча «Ливерпуль» — «Лестер»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
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