«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 23 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Барыс».
Ставка: «Барыс» не проиграет за 2.59.
«Несмотря на то что «Ак Барс» вернулся в сезон, разгромив «вдребезги и пополам» челябинских «трактористов», казанские перспективы в матче с казахстанскими «одноклубниками» не кажутся сильно уж радужными.
Во-первых, потому, что сам «Барыс» вышел из европаузы весьма бойко, «засушив» в Екатеринбурге «Автомобилист». Во-вторых, потому, что победа «Ак Барса» над «Трактором» была чистой воды местью, а после мести непременно следует общее расслабление любого организма и поиск последующей задачи. Ну, и, наконец, в-третьих, потому, что серия этих соперников, как следует из статистики личных встреч, имеет ярко выраженный гостевой уклон. То есть в семи последних междусобойчиках хозяева победили лишь однажды, да и то «Ак Барс» сумел это сделать лишь в овертайме. А так соперники радостно крошат друг друга в мелкую капусту на выезде и горя не знают.
Всё это вместе позволяет дать мне следующий прогноз: казахстанские товарищи не проиграют в Казани в основное время. Смогут ли выиграть – вопрос дискуссионный, всё-таки «Ак Барс» против «Трактора» был весьма хорош. Но пока только так, и других прогнозов у меня для вас нет», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Трактор» — «Северсталь».
Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Металлург».
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