«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.47.



«Обе команды свои последние в прошлом году матчи проиграли. Причём проиграли соперникам, явно находящимся ступенькой ниже, а ярославцы к тому же сделали это дома. То есть игровые проблемы налицо и у тех и у других, и нынешние короткие каникулы явно не способствовали их решению.

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Но я всё-таки позволю себе представить фаворитом предстоящего матча «Локомотив». Делаю я это с оглядкой на статистику личных встреч, которая имеет ярко выраженный «хозяйский» уклон: пять последних матчей взяли хозяева. Они же выиграли в восьми из десяти последних «междусобойчиков». Чем не повод поставить на хозяев, когда обоих соперников нехило «штормит»?



А с учётом того, что в дополнительное время эти соперники уходят совсем нечасто (менее, чем в 20 процентах матчей), то посмею предположить домашнюю победу «Локомотива» в основное время. Полагаю, что преимущество в счёте при этом будет минимальным. Тут как бы вообще этот самый счёт футбольным не оказался, хотя за таковым соперники давно не были пойманы. Но какая только чертовщина не творится на Новый год, не правда ли?» — сказал Лебедев.

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