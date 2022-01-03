«МЮ» — «Вулверхэмптон»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.



«У «Манчестер Юнайтед» прекрасная серия. Она стала возможна благодаря Криштиану Роналду. В рамках этой серии «красные дьяволы» не теряют очки дома. Они выглядят отлично.

Где покажут матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?

«Вулверхэмптон» – тот соперник, который был неудобен для многих. Также способен на нём споткнуться «Юнайтед».



Я думаю, что надо ставить на ТМ (2,5). Также я бы взял победу «волков» с Ф (+1,5). Мне кажется, что «Юнайтед» не победит с разницей больше, чем в один мяч.



Видна форма соперников. Но очное противостояние – другое дело», — сказал Казаков.

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