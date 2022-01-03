«МЮ» — «Вулверхэмптон»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.
«У «Манчестер Юнайтед» прекрасная серия. Она стала возможна благодаря Криштиану Роналду. В рамках этой серии «красные дьяволы» не теряют очки дома. Они выглядят отлично.
Где покажут матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?
«Вулверхэмптон» – тот соперник, который был неудобен для многих. Также способен на нём споткнуться «Юнайтед».
Я думаю, что надо ставить на ТМ (2,5). Также я бы взял победу «волков» с Ф (+1,5). Мне кажется, что «Юнайтед» не победит с разницей больше, чем в один мяч.
Видна форма соперников. Но очное противостояние – другое дело», — сказал Казаков.
Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Вулверхэмптон».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Вулверхэмптон».
- 3 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:55
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 31 декабря 2021
-
19:00