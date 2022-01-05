«Алькояно» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Испании «Алькояно» — «Реал».



Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.18.



«Новогодние праздники — это отличная возможность окунуться в атмосферу испанского города Алкой, где находится футбольный клуб «Алькояно». В прошлом году тихо и мирно поживал себе в третьей испанской лиге «Алькояно» и вдруг стремительным домкратом они получили в 1/16 финала себе в соперники мадридский «Реал».



Что они сделали? Они взяли и вынесли команду Зидана, обыграв её со счётом 2:1. Причём они проигрывали со счётом 0:1. Гол забил Милитао, но вдесятером они вырвали победу, забив на 80-й минуте и на 115-й. Победный гол забил футболист Казанова.



Проходит год, и что вы думаете? Жребий снова сводит эти команды в 1/16 финала Кубка Испании и снова в январе «Реал» едет в гости в Алкой. Сейчас поменяли систему в третьей лиге и «Алькояно» играет в одной группе с дублем «Реала», с дублем «Барселоны», с командой «Андорра», владелец которой Жерар Пике. Все перечисленные команды находятся выше «Алькояно» в турнирной таблице, что как бы и говорит об уровне этой команды.



Но в 1/32 финала «Алькояно» обыграл команду из Примеры — «Леванте». В основное время был там счёт 3:3, но по пенальти «Леванте» проиграл. «Леванте» вообще в этом сезоне никого обыграть не может. Завершил первый круг с 8 ничьими и 11 поражениями.



Несмотря на то что матч завершился со счётом 3:3, но в третьем дивизионе против дублей «Реала», «Барселоны» «Алькояно» очень мало забивает и пропускает. В 17 турах у него всего лишь 16 забитых мячей и 18 пропущенных. В трёх последних турах они трижды проиграли и ни одного гола не забили. Всё это говорит нам об уровне «Алькояно».



С другой стороны, «Реал» новый год начал абы как. Взял и проиграл «Хетафе» на выезде. Состав был боевым, но проблема была в том, что 2/3 игроков «Реала» во время новогодних праздников были на ковиде. Кто-то болел бессимптомно, кто-то тяжело перенёс, но в последний момент перед поездкой в «Хетафе» некоторые сдали негативные тесты и сумели выйти на поле. Но их состояние настолько желало лучшего, что они взяли и влетели «Хетафе».



Что я думаю по этому матчу? Думаю, что во второй раз подряд «Реал» не лажанётся и не проиграет снова в каком-то дремучем Алкое. Кроме того, не потерпит и второе подряд поражение с учётом неудачи в чемпионате Испании. Состав оптимальный, через три дня после матча с «Хетафе» у многих игроков явно улучшится состояние здоровья после ковида. Они смогут обыграть команду из третьей лиги, которая слабее их собственного дубля.



В основном составе «Реала» почти нет травмированных. Только Винисиус остался, которому нужно сдать негативный тест. Ещё стоит вспомнить матч годичной давности. Та игра была единственной в исполнении украинского вратаря Андрея Лунина. Он уже полтора года в «Реале» и провёл лишь один официальный матч в каком-то Алкое. Теперь он снова выйдет против этой команды, так как в Испании принято на кубковые матчи ставить резервного вратаря.



В той игре, которая была год назад, состав «Реала» был не то чтобы вторым, но и не основным. Играл Винисиус, Каземиро, Иско был на поле. Милитао играл, раз он забил гол. Мне кажется, что «Реал» настолько сильнее «Алькояно», что на этот раз он всё же победит. Но, учитывая низовой характер игры «Алькояно», который мало забивает, но и мало пропускает, пусть и против скромных соперников. Тем не менее и «Реал» не в оптимальных кондициях, поэтому он будет достаточно силён, чтобы выиграть, но вряд ли разгромно.



В этом плане мне понравился вариант, при котором «Реал» выиграет с разницей в 1-2 гола. Да, может быть разница и 3 мяча, но может и ничья случиться, однако вероятность победы именно в 1-2 гола составляет примерно 50 процентов, а коэффициент 2.18. Игра при таком коэффициенте стоит свеч», — сказал Вишневский.