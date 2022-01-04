«Алькояно» — «Реал». Карло Анчелотти не повторит ошибок Зинедина Зидана

5 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Алькояно» — «Реал». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Алькояно» оценён экспертами в 12.75. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Алькояно» — «Реал» 5 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Алькояно» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз матча Кубка Испании «Алькояно» — «Реал» (05.01.2022)

Наступил новый год. Ситуация с коронавирусом настораживает, он продолжает диктовать свои правила. Тем не менее в Испании пауз не берут. 5 января состоятся сразу восемь встреч Кубка Короля. В самой поздней из них на стадионе «Эль-Кольяо» местный «Алькояно» примет «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

«Алькояно», как и его коллега по Сегунде В в лице «Линареса», впечатлил. Добрался до 1/16 финала Кубка Испании, хотя в третьем по силе дивизионе страны располагается на 11-й позиции. В дивизион повыше ему путь закрыт, слишком большое отставание от лидеров. Поэтому остаётся только пошуметь в кубковом турнире.



Здесь подопечные Висенте Парраса выступили отлично для своего уровня. Прошли «Бадахос» (3:0) и даже «Леванте» (3:3, по серии пенальти 3:1). Наиболее интересен именно последний матч. Всё-таки «Леванте» выступает в Примере. Стоит сказать, что к 60-й минуте «спортсмены» вели 3:1, владели инициативой и показывали яркий футбол.



Однако затем пропустили два гола и схлопотали красную карточку, лишившись преимущества. Благо в серии послематчевых пенальти повезло, на три точных удара противник сумел ответить лишь одним. Вновь порадовал сейвами опытный Хосе Хуан, который в свои 42 года демонстрирует великолепную форму и стабильность.

В прошлом году именно благодаря стараниям испанского голкипера «Алькояно» выбил из Кубка Короля «Реал», который возглавлял на тот момент Зинедин Зидан. Сыграло не последнюю роль и поле, на котором проходила встреча. Оно банально не позволяло показывать свою технику мадридцам, хотя состав был вполне боевой.



В конце сезона француз подал в отставку. Место на тренерском мостике «сливочных» занял опытный Карло Анчелотти. К слову, первые успехи не заставили себя долго ждать. Сейчас мадридская команда всюду в фаворитах: лидирует в Ла Лиге, вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки. Чего ещё желать?

Правда, в последнем туре чемпионата Испании мадридцы выступили не лучшим образом, уступив «Хетафе» (0:1). Атаковали весь матч, но забить не сумели. Противнику стоит отдать должное, он прилично добавил при новом главном тренере и очень плотно держался в обороне, после того как открыл счёт. Не последнюю роль сыграла ошибка Эдера Милитао.



До этого поражения «галактикос» шли на 11-матчевой беспроигрышной серии в Ла Лиге (две ничьих и девять побед). Причём не приходилось озираться на преследующих конкурентов. Теперь же «Севилья» плотно села на хвост. Запас, конечно, есть. И всё же теперь нужно быть осторожнее. Вероятно, матч Кубка Короля поможет отвлечься.



Пока что «Реал» имеет самую высокую результативность в чемпионате Испании, за 20 туров забил 41 мяч. И сдавать явно не намерен. Нельзя не отметить титанический труд Карима Бензема, который записал в актив 15 голов и продолжает радовать. Хотя Карло Анчелотти обещал дать отдых некоторым футболистам.

Так, например, вместо Тибо Куртуа в воротах должен появиться украинец Андрей Лунин. Также ожидается, что не сыграют Лука Модрич и как раз Карим Бензема. Впрочем, итальянский специалист заявил, что «Реал» намерен выиграть Кубок Испании, а потому в составе будут сильнейшие футболисты из доступных.



Исходя из этого, возьмём Ф2 (-1.5) за 1.70. Несмотря на поражение в последнем туре Ла Лиги, мадридцы остаются грозной дружиной. На дистанции они хороши. Домашний стадион соперника может стать основной проблемой, но вероятность победы даже не основного состава гораздо выше. Всё же мотивация есть, а класс — принципиально иной.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Алькояно» — «Реал» 5 января 2022 года

«Алькояно» с трудом одержал победу над «Леванте», замыкающим турнирную таблицу Ла Лиги. Для такого скромного клуба это уже достижение, и всё же противопоставить лидирующему «Реалу» он мало что может. Мадриды сейчас демонстрируют отличный футбол и готовы побеждать. Карло Анчелотти обещал небольшую ротацию, но также заявил о борьбе за трофей. Недооценки не будет.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.70.

Прогноз Александра Вишневского на матч «Алькояно» — «Реал».

Ставка на матч «Линарес» — «Барселона».