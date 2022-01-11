«Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Саутгемптон» — «Брентфорд».



Ставка: обе забьют за 1.82.



«У «Саутгемптона» виден прогресс. С середины октября «святые» очень прилично смотрелись и с «Кристал Пэласом» (2:2), и «Вест Хэмом» в гостях (3:2), и с «Тоттенхэмом» дома. Южане переигрывали соперников физически, хотя встречалась с далеко не плюшевыми командами, их прессинг работал как в лучшие времена. С эффективностью впереди тоже проблем не возникало.

Где смотреть матч «Саутгемптон» — «Брентфорд»?

«Брентфорд» начал новый год в хорошем ключе – переиграл «Астон Виллу», забив победный мяч в самой концовке, и одержал крупную победу в Кубке, причём хет-трик оформил вышедший на последние полчаса Мбеумо.



Мне кажется, игра должна получиться интересной с моментами у обоих ворот. Хотя бы по разу наверняка отличатся и одни и другие. Это здесь кажется более очевидным, чем какой-то из трёх исходов», — сказал Петросьян.

Рангник: не знаю, почему Рашфорд не справляется. На тренировках здорово выглядел.

Джеррард: «Астон Вилла» доминировала в матче с «Манчестер Юнайтед».

Варан: в матче с «Астон Виллой» игрокам «МЮ» пришлось терпеть.