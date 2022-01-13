«Милан» — «Дженоа»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» — «Дженоа».



Ставка: победа «Милана» и ТМ 3.5 за 2.00.



«Матч примечателен тем, что Андрей Шевченко встречается со своей бывшей командой, в составе которой он был звездой. Впрочем, уже во второй раз Шева играет против «россонери», потому что перед Новым годом «Дженоа» дома со счётом 0:3 проиграл «Милану». Там расклад сил был понятен.

Где покажут матч «Милан» — «Дженоа»?

В принципе, «Дженоа» играет очень слабо. Ниже в чемпионате только «Салернитана», которую «Дженоа» прошёл в предыдущем раунде Кубка Италии. По игре «Дженоа» вовсе, может быть, худшая команда в Италии. Приход Шевченко и его штаба ситуацию не улучшил. Поговаривают, что матч с «Миланом» может оказаться последним для него. Если не удастся сотворить чуда, то генуэзцы с ним расстанутся, а клуб, судя по всему, уже в поисках нового наставника. Будет очень обидно, если Шевченко так быстро завершит свою работу в Италии.



«Милан» сейчас идёт на втором месте в чемпионате Италии. «Милан» отстаёт от «Интера» на 1 очко, но у «Интера» игра в запасе. «Милан» очень хорош. «Милан» в этом году уже одержал две победы, забив 6 мячей. Сначала три в ворота «Ромы», а потом — три в ворота «Венеции». Победа над «Венецией» была уверенной. Удалось забить быстрый мяч. Да и вообще по всем основным показателям «Милан» переиграл своего соперника: по ударам, по моментам, по владению, по угловым.



Не было вопросов в исходе этого матча. «Милан» и в предстоящем матче с «Дженоа» считается фаворитом. «Милан» именно с этого раунда начинает свои выступления в Кубке Италии. Давайте учитывать все факторы: форма игроков у «Милана» лучше, качество исполнителей выше, чем у «Дженоа». Стабильность игры не сравнить. Вторая команда стабильно плоха. Сложно найти аргументы в пользу команды Шевченко.



Понятно, что «Дженоа» нужно усиление и уже находят новых игроков, но здесь и сейчас «Дженоа» вряд ли сможет что-то противопоставить «Милану». Предлагаю взять победу «Милана», но при этом с тоталом меньше 3.5 мяча за матч. Коэффициент 2.00.



Мне кажется, у «Милана» плотный график и где-то надо экономить силы. Нужно ротировать состав, давать отдыхать лидерам. Впереди у «Милана» очень сложный отрезок в чемпионате. Там есть ещё и матч с «Ювентусом», миланское дерби. Думаю, «Милан» ограничится дежурной победой, не совсем крупной, но тотал общий будет меньше 3.5 мяча», — сказал Керимов.

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