«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1/2 финала Кубка лиги

Футбольный комментатор, амбассадор БК Фонбет Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.



«В кои-то веки Кубок английской лиги выиграет не «Манчестер Сити», и это большой шанс для всех. Может, это и не самый престижный, но всё же трофей. У того же Клоппа с «Ливерпулем» в Англии не так уж и много трофеев, всего лишь одна Премьер-лига.



Соответственно, «Ливерпуль» и «Арсенал» будут выкладываться по полной программе. Для «Арсенала» это вообще редкий шанс завоевать трофей за долгое время. Я ожидаю игру упорную, достаточно интересную, но вряд ли она получится закрытой. Это не в настроении ни «Ливерпуля», ни теперешнего «Арсенала».



Наверное, «Арсенал» будет пытаться ловить «Ливерпуль» на контратаках, что получается неплохо в последнее время. Думаю, что голы в этом матче будут, поэтому посоветовал бы тотал больше 2.5 и обе команды забьют. Счёт 2:1 в пользу одного из соперников мне представляется наиболее вероятным исходом», — сказал Дементьев.