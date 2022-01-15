«Астон Вилла» — «МЮ»: ставка Артура Петросьяна на матч английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.03.

«Если не случится очередного беспредела в матче с участием «МЮ», думаю, у «Виллы» будут хорошие шансы здесь как минимум не проиграть.

Где смотреть матч «Астон Вилла» — «МЮ»?

Команда у Джеррарда по-хорошему злая, прессингующая, разнообразно атакующая и, главное, организованно играющая без мяча. С добавлением же Коутинью бирмингемцы должны заиграть ещё интереснее и увеличить количество опасных моментов у чужих ворот.



У «МЮ» всего этого нет. Команда по-прежнему ищет себя под руководством Рангника. На поле она выглядит неубедительно, что впереди, что в игре без мяча. «Вулверхэмптон», например, переигравший манкунианцев в прошлом туре на «Олд Траффорд» (1:0), взял верх и по ударам (19-9), и по ударам в створ (6-2), и по угловым (8-3).



Не лучшая атмосфера внутри команды также не добавляет шансов «МЮ».

Казанский оценил назначение Фарке в «Краснодар».

Ставка на матч «Вест Хэм» — «Лидс».

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд».