«Атлетик» Б – «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Атлетик» – «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.36.
«Решающий матч за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. «Реал» в очень красивом матче переиграл «Барселону» в дополнительное время, а «Атлетик» одержал волевую победу над «Атлетико».
Клуб из Бильбао очень неудачно играет решающие матчи. Если вспомнить два финала, которые были в прошлом году, то было поражение от «Реала Сосьедада» и от «Барселоны». К тому же, баски очень неудачно играют против «Реала» в последнее время. В этом сезоне «Атлетик» уже дважды проиграл мадридскому «Реалу».
Давненько команды не играли вничью. Я думаю, что рисковать с первых минут здесь вряд ли кто-то будет. Марселино понимает, что большие матчи «Атлетик» играет не лучшим образом, тем более знает, в каком великолепном состоянии находится «Реал». Мне кажется, что игра будет очень осторожная и низовая. Я бы здесь однозначного преимущества в пользу «Реала» не отдавал бы, даже несмотря на то, что «Реал» при Анчелотти в последнее время играет превосходно.
Мой вариант на эту встречу – ничья в первом тайме. Вряд ли здесь с первых минут команды понесутся вперёд, чтобы соперника огорошить. Я думаю, что будет осмотрительный футбол».
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