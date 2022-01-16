«Атлетик» Б – «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Атлетик» – «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.36.

«Решающий матч за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. «Реал» в очень красивом матче переиграл «Барселону» в дополнительное время, а «Атлетик» одержал волевую победу над «Атлетико».



Клуб из Бильбао очень неудачно играет решающие матчи. Если вспомнить два финала, которые были в прошлом году, то было поражение от «Реала Сосьедада» и от «Барселоны». К тому же, баски очень неудачно играют против «Реала» в последнее время. В этом сезоне «Атлетик» уже дважды проиграл мадридскому «Реалу».



Давненько команды не играли вничью. Я думаю, что рисковать с первых минут здесь вряд ли кто-то будет. Марселино понимает, что большие матчи «Атлетик» играет не лучшим образом, тем более знает, в каком великолепном состоянии находится «Реал». Мне кажется, что игра будет очень осторожная и низовая. Я бы здесь однозначного преимущества в пользу «Реала» не отдавал бы, даже несмотря на то, что «Реал» при Анчелотти в последнее время играет превосходно.



Мой вариант на эту встречу – ничья в первом тайме. Вряд ли здесь с первых минут команды понесутся вперёд, чтобы соперника огорошить. Я думаю, что будет осмотрительный футбол».