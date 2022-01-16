«Аталанта» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на центральный матч 22-го тура Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Интер».

Ставка: тотал 2-3 гола за 2.20.

«Интер» — лидер чемпионата Италии, на этой неделе он стал обладателем Суперкубка, обыграв в решающем матче «Ювентус». «Интер» сейчас, пожалуй, лучшая команда Италии, он главный претендент на скудетто. При Симоне Индзаги команда не стала хуже после ухода Конте, а стала даже лучше. Базовые принципы те же, схема та же, хоть исполнители и поменялись. «Интер» стал более разнообразным, хотя каких-то глобальных изменений в команде не произошло.

Где покажут матч «Аталанта» — «Интер»?

Что касается «Аталанты», то здесь старый добрый Гасперини, который строит игру своей команды на агрессивном персональном прессинге, на отменной физической форме, на постоянном давлении. «Аталанта» одна из лучших команд в Италии, она претендует на попадание в четвёрку, это неудобный соперник для «Интера». В первом круге команды сыграли вничью. В том матче мы тоже увидели, как бергамаски находят уязвимые места в обороне «Интера».



В предстоящей встрече «Аталанта» может позволить себе сыграть с позиции силы, но, с другой стороны, есть «Интер», который тоже любит владеть мячом. По многим основным показателям команды идут вровень. Единственная существенная разница – голы со стандартов. «Интер» забил со стандартов 11 голов, а «Аталанта» со стандартов не забивает вовсе.



Что касается прогноза на предстоящую игру, то очень сложно его сделать. Вроде бы обе команды атакуют, создают моменты и находятся в хорошей форме. Можно ждать результативного футбола, но в последние годы в очных матчах этих команд далеко не всегда так получается. Соперники опасаются друг друга и стараются действовать надёжно. Я бы взял ставку тотал 2-3 гола в матче за 2.20. В трёх из пяти последних очных матчах эта ставка проходила.



Яркого футбола я не жду ещё и потому, что среди недели команды проводили матчи в разных турнирах – «Аталанта» в Кубке Италии, а «Интер» — в Суперкубке. Были задействованы основные игроки».

Ставка на матч «Аталанта» — «Интер» с коэффициентом 2.30.

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