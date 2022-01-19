«Лестер» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм».
Ставка: ничья за 3.45.
«Лисы» расположились на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 баллов. Они чередуют победы с поражениями, но в атаке выглядят неплохо. В предыдущем туре клуб и вовсе смог одолеть «Ливерпуль» с минимальным счётом 1:0. Единственная проблема в том, что четверо футболистов отправились в сборные.
Где покажут матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?
«Шпоры» выступают чуть лучше сегодняшнего противника, находясь в шестёрке сильнейших. Это несмотря на низкую результативность, на выезде и вовсе забито только семь голов за восемь туров. Не так давно в Кубке английской лиги лондонцы уступили в дерби столичному «Челси» (0:1).
На мой взгляд, обе команды сейчас разгоняются и выбрать фаворита сложно. С одной стороны, «Лестер» играет дома, да и было время отдохнуть, ведь сегодня первая игра в новом году, однако многие футболисты сыграть не смогут.
С другой стороны, «Тоттенхэм» очень мало пропускает в нынешнем сезоне, только вот дивидендов это не приносит. На выезде коллектив терял очки и с куда более слабыми противниками», — сказал Павлюченко.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Тоттенхэм».
Прогноз Александра Мостового на матч «Брентфорд» — «МЮ» с коэффициентом 2.39.
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