«Лестер» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм».



Ставка: ничья за 3.45.



«Лисы» расположились на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 баллов. Они чередуют победы с поражениями, но в атаке выглядят неплохо. В предыдущем туре клуб и вовсе смог одолеть «Ливерпуль» с минимальным счётом 1:0. Единственная проблема в том, что четверо футболистов отправились в сборные.

Где покажут матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

«Шпоры» выступают чуть лучше сегодняшнего противника, находясь в шестёрке сильнейших. Это несмотря на низкую результативность, на выезде и вовсе забито только семь голов за восемь туров. Не так давно в Кубке английской лиги лондонцы уступили в дерби столичному «Челси» (0:1).



На мой взгляд, обе команды сейчас разгоняются и выбрать фаворита сложно. С одной стороны, «Лестер» играет дома, да и было время отдохнуть, ведь сегодня первая игра в новом году, однако многие футболисты сыграть не смогут.



С другой стороны, «Тоттенхэм» очень мало пропускает в нынешнем сезоне, только вот дивидендов это не приносит. На выезде коллектив терял очки и с куда более слабыми противниками», — сказал Павлюченко.

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