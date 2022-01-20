«Арсенал» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

20 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:45 мск.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». В первой игре команды не выявили победителя — 0:0.
Аналитики отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.13. Успех «Арсенала» оценён в 3.74. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.76.
Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Проход «Арсенала» идёт за 2.50, выход «Ливерпуля» в финал доступен за 1.60.
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