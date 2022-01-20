«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 1/2 финала Кубка лиги

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал свой прогноз на ответный матч полуфинала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.09.

«Первый полуфинальный матч, прошедший 13 января, завершился безголевой ничьей. При этом «Арсенал» был вынужден практически час играть в меньшинстве после удаления Джаки на 24-й минуте. Команда Микеля Артеты проявила отличную выдержку и самоотверженность, не позволив «Ливерпулю» взять верх. Впрочем, на последних минутах матча мерсисайдцы могли вырвать победу, однако после удара Минамино мяч пролетел выше пустых ворот.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

Вопросы остаются открытыми. Сумеет ли «Арсенал» попасть в финал Кубка Лиги в девятый раз? «Канониры» могут прорваться на решающий матч этого турнира четыре года спустя. В 2018 году они проиграли финал «Манчестер Сити» со счётом 0:3.



«Ливерпуль» наряду с «Манчестер Сити» является рекордсменом — он восьмикратный обладатель этого трофея. У «Ливерпуля» есть шанс пройти в финал в 13-й раз и гипотетически выиграть его в девятый раз, установив рекорд этого соревнования. В 2016 году в своём дебютном сезоне Юрген Клопп проиграл финал как раз «Манчестер Сити». Если игра всё-таки состоится 20 января на «Эмирейтс», то ставлю на 13-й проход «Ливерпуля» в финал».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

Чего ждать от матча «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».