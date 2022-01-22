«Лацио» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» – «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» победит за 2.23.

«В одном из центральных матчей 23-го тура итальянской Серии А встретятся «Лацио» и «Аталанта». Это, конечно, очень хорошая вывеска, даже несмотря на то, что римляне располагаются за пределами еврокубковой зоны. В матче с бергамасками подопечные Сарри наверняка будут играть с особым настроем.



Также игра вызывает интерес тем, что обе команды отличаются своим атакующим статусом. Даже в очном матче они попытаются играть в активное нападение. Но в плане стабильности у «Аталанты» есть преимущество.



«Лацио» часто теряет очки. Иногда он побеждает в паре встреч, но потом обязательно проиграет или сыграет вничью. Например, не смогли римляне недавно обыграть «Эмполи» с 11-й позиции (3:3). А вот их поражение «Интеру» было весьма ожидаемо – 1:2.



«Аталанта» же находится в первой четвёрке таблицы. Бергамаски всё ещё пребывают в хорошей форме. Они тоже недавно встречались с лидером Серии А, «Интером» и не проиграли ему – 0:0. Плюс в планах у команды Гасперини наверняка есть борьба за скудетто. От лидеров их отделяют шесть очков.



Даже с «Интером», на мой взгляд, «Аталанта» играла уверенно и даже больше заслуживала победу. Но даже нулевая ничья сейчас является успехом в игре с действующим чемпионом Италии.



У «Лацио» тяжёлый соперник в этой встрече. «Аталанта» очень сильна. Она может и играть на результат, переступая через свои принципы, и полностью доминировать над соперником. Римляне, конечно, не являются здесь фаворитами. Они могут выдать неожиданный хороший результат. Но я считаю, что в этой игре подобной «вспышки» ждать не стоит.



После игры с «Интером» «Аталанта» точно является для меня очевидным фаворитом. Ставлю на её победу».