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Эксперты назвали фаворита Australian Open после завершения четвертьфиналов

Эксперты назвали фаворита Australian Open после завершения четвертьфиналов
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На Открытом чемпионате Австралии по теннису 28 января будут сыграны полуфиналы в мужском одиночном разряде. Борьбу за трофей продолжают четыре спортсмена — Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини.

Губерниев: Медведеву любой оппонент по плечу.

Букмекеры отдают предпочтение россиянину. Заключить пари на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.95. Это около 48% вероятности.

Вторым в списке фаворитов идёт Рафаэль Надаль. Итоговый успех испанского теннисиста оценён в 3.40 (27%).

Тройку претендентов замыкает Стефанос Циципас. Если грек победит в финале, зайдёт коэффициент 5.70 (15%).

Аутсайдером считается Маттео Берреттини. Ставки на итальянца принимаются с коэффициентом 8.00 (10%).

Australian Open – 2021 выиграл Новак Джокович, который в финале оказался сильнее Медведева. Однако власти Австралии не допустили серба к участию в турнире из-за проблем с визой.

Евгений Кафельников дал прогноз на матч Циципас — Медведев.

Где покажут матч Надаль — Берреттини?

«А что бы сделал Новак?» Медведев выдал феерический камбэк с матчбола после вмешательства сверху.

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