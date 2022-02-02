Илья Ивашко — Маккензи Макдональд: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Монпелье

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира во Франции Илья Ивашко – Маккензи Макдональд.



Ставка: победа Макдональда за 1.74.



«Матч двух примерно равных по своему уровню теннисистов – Илья Ивашко из Беларуси – 48-й в рейтинге ATP, а Маккензи Макдональд из США – 56-й.

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Ивашко на год старше своего соперника. Для белорусского теннисиста этот матч будет первым в этом году. Свой последний поединок он провёл в начале ноября против нашего Дани Медведева на турнире в Париже.



Американец уже пять матчей сыграл в 2022 году. Пока у него баланс таков: 2 победы и 3 поражения. По себе знаю, что игровая практика очень многое значит в карьере теннисиста, поэтому неудивительно, что фаворитом матча является американец. Почти 3 месяца без игр – очень тяжело. Нужно «вкатываться» в игровой ритм, а на это уходит немало времени.



По личным встречам Ивашко впереди 2:1, причём все три матча теннисисты провели в 2021 году. На турнирах в Германии и Швейцарии Ивашко был сильнее, а дома, в Вашингтоне, победил Макдональд. Думаю, что и сейчас победа будет за ним. Ставлю на победу американца в матче», — сказала Петрова.

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