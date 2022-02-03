«Атлетик» Бильбао — «Реал»: прогноз Дениса Наливайко на четвертьфинал Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид.
Ставка: ТБ 4.5 жёлтых карточек за 1.65.
«Игра будет проходить в Бильбао на «Сан-Мамесе». По сути, это повторение недавнего Суперкубка Испании, где, напомню, «Реал» Мадрид обыграл «Атлетик» Бильбао.
Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?
Что будет здесь? Смотрите, мне кажется, что нужно обращать внимание на стадию. Четвертьфинал ещё не тяготит футболистов возможностью не выйти дальше, так как ещё далеко до финала. Во-вторых, нужно посмотреть, кто судит эту игру – Хесус Хиль Мансано. У него в среднем пять жёлтых карточек за игру, если быть точным 5,3. Да и красных он показывает немало.
Мне кажется, что в таком ожесточённом матче нужно ставить на карточки. Коэффициент на тотал больше 4.5 жёлтых карточек 1.60-1.70. Я бы остановился на этом выборе в этом противостоянии», — сказал Наливайко.
Прогноз Александра Вишневского на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.60.
Экс-президент «Барселоны»: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Реал».
- 3 февраля 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:24
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
00:26
- 1 февраля 2022
-
21:02
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00