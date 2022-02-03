«Атлетик» Бильбао — «Реал»: прогноз Дениса Наливайко на четвертьфинал Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид.



Ставка: ТБ 4.5 жёлтых карточек за 1.65.



«Игра будет проходить в Бильбао на «Сан-Мамесе». По сути, это повторение недавнего Суперкубка Испании, где, напомню, «Реал» Мадрид обыграл «Атлетик» Бильбао.

Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?

Что будет здесь? Смотрите, мне кажется, что нужно обращать внимание на стадию. Четвертьфинал ещё не тяготит футболистов возможностью не выйти дальше, так как ещё далеко до финала. Во-вторых, нужно посмотреть, кто судит эту игру – Хесус Хиль Мансано. У него в среднем пять жёлтых карточек за игру, если быть точным 5,3. Да и красных он показывает немало.

Мне кажется, что в таком ожесточённом матче нужно ставить на карточки. Коэффициент на тотал больше 4.5 жёлтых карточек 1.60-1.70. Я бы остановился на этом выборе в этом противостоянии», — сказал Наливайко.

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