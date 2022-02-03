Россия — Украина: прогноз Амиржана Муканова на полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Бывший тренер сборной Казахстана по мини-футболу Амиржан Муканов сделал прогноз на полуфинальный матч чемпионата Европы — 2022 между сборными России и Украины. Встреча состоится 4 февраля в Амстердаме.
Ставка: победа сборной России при тотале меньше 6.5 гола за 2.10.
Вячеслав Колосков дал прогноз на матч Россия — Украина.
«Давно эти команды не встречались. Сборная Украины в последнее время редко баловала хорошими результатами. Естественно, выход в полуфинал Евро — колоссальный успех. Даже после поражения от Нидерландов в первом туре команда не опустила рук и выправила положение.
Украины предпочитают игру вторым номером и используют результативные контратаки. Главной силой команды является голкипер Ципун. С Казахстаном оборона часто не справлялась с Дугласом при игре 1х1, а с Россией проигрыш в единоборствах вингерам, которых у соперника много (Чишкала, Абрамов, Робиньо, Паулиньо), может негативно повлиять на результат.
Сборная России легко преодолела групповой этап — разнообразный футбол, три разгромных победы из трёх возможных, чистое первое место. В четвертьфинале было сложно. Грузия играла от обороны, пространства у россиян не было. Позиционные атаки команда Скоровича сводила к обыгрышам на фланге.
Считаю, что игра будет вязкой и непростой, но небольшое преимущество на стороне россиян».
Россия — Украина: когда играют, какой телеканал покажет?
Ещё один прогноз на матч Россия — Украина: запасайтесь валидолом.
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