Украина — Россия: эксперты назвали фаворита полуфинала чемпионата Европы по футзалу

4 февраля в Амстердаме (Нидерланды) пройдёт полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу Украина — Россия. Начало встречи — в 19:00 мск.
Где покажут матч Украина — Россия?
Эксперты отдают предпочтение подопечным Сергея Скоровича. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 74% вероятности. Успех сборной Украины идёт за 6.40 (14%). На ничью в основное время предлагают поставить за 7.40 (12%).
Аналитики не уверены, что матч Украина — Россия окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.90, тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.90. Сделать ставку на послематчевую серию пенальти предлагается за 18.0.
Ставки на автогол принимаются за 4.00, на волевую победу любой из команд — за 2.80.
Прогноз Валерия Газзаева на матч Украина — Россия.
Игрок сборной Украины по мини-футболу: стараемся политику не вспоминать.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу дал прогноз на матч Украина — Россия.
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