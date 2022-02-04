Украина — Россия: эксперты назвали фаворита полуфинала чемпионата Европы по футзалу

4 февраля в Амстердаме (Нидерланды) пройдёт полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу Украина — Россия. Начало встречи — в 19:00 мск.

Где покажут матч Украина — Россия?

Эксперты отдают предпочтение подопечным Сергея Скоровича. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 74% вероятности. Успех сборной Украины идёт за 6.40 (14%). На ничью в основное время предлагают поставить за 7.40 (12%).



Аналитики не уверены, что матч Украина — Россия окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.90, тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.90. Сделать ставку на послематчевую серию пенальти предлагается за 18.0.

Ставки на автогол принимаются за 4.00, на волевую победу любой из команд — за 2.80.

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