Россия — Украина: прогноз главного тренера сборной России по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сделал прогноз на полуфинал ЧЕ по футзалу Россия — Украина.

Ставка: победа сборной России за 1.35.

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«Думаю, у нас более мастеровитая команда. Мы являемся фаворитами полуфинала и, конечно, имеем все шансы выйти в финал. В принципе, та игра, что сборная России показывала в группе и в четвертьфинале, позволяет рассчитывать на самый высокий результат, но, конечно, необходимо будет приложить максимум усилий.



Сборная Украины точно будет играть от обороны. Они практически все матчи проводят так, играя на контратаках. Как взламывать их защиту? Тут важно то, как мы сами станем играть, когда соперник будет владеть мячом.



Общий класс игроков сборной России гораздо выше, чем у соперника. Но футбол – это такой вид спорта… Здесь правильная командная игра может нивелировать подобное преимущество. Игроки сборной России хорошо готовы физически, у нас длинная скамейка запасных. Это существенный плюс. Все футболисты смогут быть задействованы и получить своё игровое время. В этом плане у нас есть преимущество», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.

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Ставка на матч Россия — Украина с коэффициентом 2.20.