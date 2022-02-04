Россия — Украина, мини-футбол: когда начало, трансляция матча ЧЕ-2022, по какому каналу

Сборные России и Украины по мини-футболу 4 февраля сыграют в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах. Игра состоится в Амстердаме.

Валерий Газзаев дал прогноз на матч Россия — Украина.

Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Прямую трансляцию полуфинала ЧЕ по футзалу Россия — Украина покажет телеканал «Матч ТВ».

Сборная России одержала на турнире четыре победы в четырёх матчах и ни разу не пропустила больше одного мяча. Поставить на очередной успех подопечных Сергея Скоровича можно с коэффициентом 1.29: при ставке в 1000 рублей выигрыш составит 1290 рублей.

Победа сборной Украины оценивается в 8.15, ставки на ничью после 40 минут принимаются за 7.60.

«Обе забьют» идёт за 1.22, победа сборной России с форой (-2.5 гола) за 2.10. Успех украинцев с форой (+2.5) доступен за 1.81.

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Ставка на матч Россия — Украина с коэффициентом 2.20.

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