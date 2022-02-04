Олег Саленко дал прогноз на матч Россия — Украина в полуфинале ЧЕ по футзалу

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной России Олег Саленко дал прогноз на матч Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.
Ставка: победа сборной России за 1.30.
«Многие полагают, что это некий шаг к сближению. Наконец-то мы хоть с чего-то запустим этот процесс. С мини-футбола.
Букмекеры оценили вероятность удаления в матче Россия — Украина.
Разводить ведь уже некуда. Хорошо, что сразятся в спортивной борьбе. Интрига есть. Такие матчи очень важны. Дай бог, чтобы и на Олимпиаде случилось подобное соперничество.
За украинским футзалом я стараюсь следить, а вот за российским – в меньшей степени. Но мои знакомые в Санкт-Петербурге говорят, что Россия вообще фаворит всего турнира. Главный претендент на золото. Что ж, вдвойне интереснее смотреть эту игр".
Россия — Украина: когда играют, по какому каналу смотреть.
Россия — Украина: эксперты назвали самый вероятный счёт.
- 4 февраля 2022
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 3 февраля 2022
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00