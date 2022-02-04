Олег Саленко дал прогноз на матч Россия — Украина в полуфинале ЧЕ по футзалу

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной России Олег Саленко дал прогноз на матч Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

Ставка: победа сборной России за 1.30.

«Многие полагают, что это некий шаг к сближению. Наконец-то мы хоть с чего-то запустим этот процесс. С мини-футбола.

Букмекеры оценили вероятность удаления в матче Россия — Украина.

Разводить ведь уже некуда. Хорошо, что сразятся в спортивной борьбе. Интрига есть. Такие матчи очень важны. Дай бог, чтобы и на Олимпиаде случилось подобное соперничество.

За украинским футзалом я стараюсь следить, а вот за российским – в меньшей степени. Но мои знакомые в Санкт-Петербурге говорят, что Россия вообще фаворит всего турнира. Главный претендент на золото. Что ж, вдвойне интереснее смотреть эту игр".

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