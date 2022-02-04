Ольга Зайцева дала прогноз на смешанную эстафету по биатлону на ОИ-2022 в Пекине

Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Зайцева сделала прогноз на смешанную эстафету на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ставка: сборная России попадёт на подиум за 3.00.

Смешанная эстафета на Олимпиаде: во сколько начало, где покажут?

«Думаю, состав хороший. Всё же я этих ребят не тренирую, не знаю их функциональное состояние на данный момент, потому не могу судить в полной мере. Вариант неплохой. Латыпова тренеры видят каждый день — не знаю, почему кого-то смущает его попадание в состав. Спортсмены — не роботы, всякое бывает. Но они всегда выкладываются на все сто.

Любой спортсмен хочет завоевать личные и командные медали. Естественно, большой шанс — это командные гонки. Тут уже результат складывается из работы нескольких человек. Шансы увеличиваются. На Олимпиаде в принципе всякое может произойти. Будем рассчитывать на лучшее.

Будем ждать медаль в смешанной эстафете. Все шансы у наших ребят есть. Они набрались опыта, подросли, брали медали и побеждали на этапах Кубках мира. Тут всё то же самое, но статус выше. Если ребята не съедят себя статусом Олимпиады, медали могут быть», — сказала Зайцева.

Прогноз Светланы Слепцовой на смешанную эстафету в Пекине.

Васильев рассказал, кого заменил бы в сборной России на смешанную эстафету ОИ-2022.

Эксперты назвали фаворитов смешанной эстафеты в биатлоне на ОИ-2022.