Испания — Украина: прогноз Амиржана Муканова на матч чемпионата Европы по мини-футболу

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов сделал прогноз на матч за третье место чемпионата Европы по мини-футболу между Испанией и Украиной.
Ставка: ИТМ 1.5 гола сборной Украины за 2.14.
«Выход украинцев в полуфинал — уже большой успех, ведь эта сборная в последнее время не могла похвастать большими успехами. На последний мундиаль, например, вообще не отобралась.
Россия — Португалия: время начала матча, где покажут, кто фаворит.
Совсем другая ситуация у испанцев, борьба за третье место — это неудача, и проигрыш португальцам, как и на чемпионате мира, воспринят негативно. Сборная Украины лучше действует на контратаках, позиционная атака не получается, но команда хорошо обороняется и физически готова прилично.
Думаю, что в этом матче преимущество будет у сборной Испании. Шанс сборной Украины — надёжная и самоотверженная оборона. Но много жёлто-синие не забьют».
Позади Украина, впереди финал. Сборная России может выиграть первое золото за 23 года.
Колосков: сборная России превосходила Украину по всем параметрам.
Тренер сборной Украины после поражения от России заявил, что гордится своими игроками.
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